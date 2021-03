Cinema, in arrivo il “Dog Film Festival” (Di domenica 7 marzo 2021) di Marco Milano Arriva il “Dog Film Festival”, la prima rassegna Cinematografica e letteraria italiana “dedicata al cane e all’universo affettivo e culturale che lo rende protagonista di storie e relazioni con l’essere umano”. Una kermesse dove a farla da padroni…è proprio il caso di dirlo sono gli amici a quattro zampe che, come e meglio dei divi del grande schermo, saranno la grande novità dei nuovi Festival Cinematografici del 2021. Il “Dog Film Festival” come anticipato dagli organizzatori sarà un evento “incentrato su Empatia, Natura, Ambiente e Valori affettivi che invita tre categorie di partecipanti, professionisti, amatori e writers, a iscrivere le proprie Opere, professionali o amatoriali, per concorrere nelle rispettive e diverse sezioni all’assegnazione dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) di Marco Milano Arriva il “Dog”, la prima rassegnatografica e letteraria italiana “dedicata al cane e all’universo affettivo e culturale che lo rende protagonista di storie e relazioni con l’essere umano”. Una kermesse dove a farla da padroni…è proprio il caso di dirlo sono gli amici a quattro zampe che, come e meglio dei divi del grande schermo, saranno la grande novità dei nuovitografici del 2021. Il “Dog” come anticipato dagli organizzatori sarà un evento “incentrato su Empatia, Natura, Ambiente e Valori affettivi che invita tre categorie di partecipanti, professionisti, amatori e writers, a iscrivere le proprie Opere, professionali o amatoriali, per concorrere nelle rispettive e diverse sezioni all’assegnazione dei ...

