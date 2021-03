Cina: gli Esport riconosciuti a livello professionale (Di domenica 7 marzo 2021) Il dibattito sul fatto che gli Esport siano una carriera è stato ampiamente dibattuto nei mesi e negli anni passati. Con i soldi che salgono alle élite di ogni titolo scelto attraverso premi in denaro e sponsorizzazioni, la testa della medaglia ha sempre abbaiato “sì”. Tuttavia, il lato della coda ha spesso contrastato con lo status indefinibile di “professionista”, il che significa dove si può tracciare la linea su dove l’essere professionisti inizia e finisce e se gli Esport nel loro insieme hanno abbastanza longevità per essere una carriera sostenibile. In Cina, la comunità di Esport è una delle industrie più ricercate e ricercate in cui essere coinvolta. Essendo il fulcro della recitazione di League of Legends (spesso dove si tengono i Worlds), la Cina eccelle anche in titoli come Dota 2, PUBG, ... Leggi su esports247 (Di domenica 7 marzo 2021) Il dibattito sul fatto che glisiano una carriera è stato ampiamente dibattuto nei mesi e negli anni passati. Con i soldi che salgono alle élite di ogni titolo scelto attraverso premi in denaro e sponsorizzazioni, la testa della medaglia ha sempre abbaiato “sì”. Tuttavia, il lato della coda ha spesso contrastato con lo status indefinibile di “professionista”, il che significa dove si può tracciare la linea su dove l’essere professionisti inizia e finisce e se glinel loro insieme hanno abbastanza longevità per essere una carriera sostenibile. In, la comunità diè una delle industrie più ricercate e ricercate in cui essere coinvolta. Essendo il fulcro della recitazione di League of Legends (spesso dove si tengono i Worlds), laeccelle anche in titoli come Dota 2, PUBG, ...

