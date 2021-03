Cina a Usa: 'Via a irragionevoli ostacoli alla cooperazione' (Di domenica 7 marzo 2021) Due Paesi con sistemi sociali diversi come Cina e Usa 'hanno naturalmente differenze e disaccordi'. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando tuttavia che bisogna 'prevenire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) Due Paesi con sistemi sociali diversi comee Usa 'hanno naturalmente differenze e disaccordi'. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando tuttavia che bisogna 'prevenire ...

Advertising

PinoScarfo : Ecco i padroni del pianeta, con il benestare dei dem. - GeorgieGregory_ : RT @MediasetTgcom24: Cina a Usa: 'Via a irragionevoli ostacoli alla cooperazione' #cina - MediasetTgcom24 : Cina a Usa: 'Via a irragionevoli ostacoli alla cooperazione' #cina - giovamartinelli : @formichenews @strozzi_a @BrookingsInst @BrookingsFP @RepAdamSmith Un sentiero molto stretto quello che si presenta… - rokko50 : La Cina avverte gli Usa su Taiwan: 'Non giochi con il fuoco' -