Ci sarà un crollo dei decessi Uno studio fissa il punto di svolta

Valentina Dardari A giugno, secondo i ricercatori americani dell'Ihme, i decessi potrebbero arrivare a quota 50. Ma a patto che il piano vaccinale proceda senza intoppi e che vengano rafforzate le precauzioni A giugno, secondo le previsioni riguardanti l'Italia dei ricercatori americani dell'Institute for health metrics and evaluation di Seattle (Ihme), i decessi nel nostro paese potrebbero scendere a circa 50 al giorno. Ovvero, il livello che avevamo prima della seconda ondata e un sesto dei morti che abbiamo adesso. Ieri sono stati, infatti, 307. Calo dei decessi da metà maggio Gli studiosi dell'Ihme sono tra i più riconosciuti e attendibili per quanto riguarda le cause di mortalità nei vari paesi. Come riportato dal Messaggero, le previsioni sono basate su vari scenari, uno dei quali è meno ...

