«Chiudiamo per l’ultima volta e vacciniamoci tutti». Le voci degli esperti che chiedono un lockdown nazionale (Di domenica 7 marzo 2021) «Chiudiamo per l’ultima volta e utilizziamo questa chiusura per vaccinarci tutti dal Covid», così Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia, a Repubblica. La sua “ricetta” vincente sarebbe quella di «combinare un lockdown rigoroso con una campagna vaccinale massiccia». Dovrebbe durare «un mese, forse due», spiega. Gli italiani difficilmente lo accetterebbero anche se, continua lui, «sono sicuro che se si dicesse loro con chiarezza “vi Chiudiamo per l’ultima volta e durante questo periodo vi vacciniamo in maniera massiccia” accetterebbero piuttosto che vivere in balia di decisioni diverse da una settimana all’altra». Il problema, però, sono prima di tutto i danni economici oltre al fatto che le dosi vaccinali «non ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) «pere utilizziamo questa chiusura per vaccinarcidal Covid», così Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia, a Repubblica. La sua “ricetta” vincente sarebbe quella di «combinare unrigoroso con una campagna vaccinale massiccia». Dovrebbe durare «un mese, forse due», spiega. Gli italiani difficilmente lo accetterebbero anche se, continua lui, «sono sicuro che se si dicesse loro con chiarezza “vipere durante questo periodo vi vacciniamo in maniera massiccia” accetterebbero piuttosto che vivere in balia di decisioni diverse da una settimana all’altra». Il problema, però, sono prima di tutto i danni economici oltre al fatto che le dosi vaccinali «non ...

