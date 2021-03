Chievo-Vicenza (lunedì 8 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 7 marzo 2021) Posticipo della ventisettesima giornata di Serie B che vede di scena un derby veneto interessante tra Chievo e Vicenza. La squadra di Aglietti è tornata al successo battendo nettamente il Pordenone nell’ultimo turno. Un 3 a 0 autoritario contro una squadra falcidiata dai tanti infortuni e assenze, in una gara finita dopo appena mezz’ora grazie alle reti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 7 marzo 2021) Posticipo della ventisettesima giornata di Serie B che vede di scena un derby veneto interessante tra. La squadra di Aglietti è tornata al successo battendo nettamente il Pordenone nell’ultimo turno. Un 3 a 0 autoritario contro una squadra falcidiata dai tanti infortuni e assenze, in una gara finita dopo appena mezz’ora grazie alle reti InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Chievo-Vicenza (lunedì 8 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Chievo Verona – Vicenza: il derby veneto chiude la ventisettesima giornata. - CrazieRacazzi : Cosenza Frosinone 1-0 Cremonese Salernitana 0-2 Pescara Spal 2-1 Pisa Reggina 1-1 Entella Ascoli 1-0 Venezia Bresci… - LanFred60 : @Lega_B 21:00 o 19:00 per Chievo-Vicenza ?? - TUTTOB1 : Mantovani: 'Chievo in piena corsa per la A. Derby col Vicenza? Potrebbe rivelarsi la gara chiave per la stagione di… -