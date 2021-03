Chiara Ferragni | scoppia la polemica! Interviene Fedez | “E’ disonesto” – VIDEO

Advertising

rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - pietroraffa : Se, e dico se, Fedez e Michielin dovessero vincere grazie alla spinta dei follower di Chiara Ferragni, bisognerebbe… - Beautif77413855 : RT @fvnzioniamo: CHIARA FERRAGNI HA APPENA DETTO DI VOTARE I MANESKIN PERCHÉ SONO GLI UNICI A NON FARCI FARE FIGURE DI MERDA A ROTTERDAM 20… - hodordue : @lettriceseriale @dario_head A dir la verità si compra questo ed altro, con i giochetti che se compri l'album puoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La conferenza stampa dei premiati. Fedez replica alle critiche sull'appello di. Ermal Meta: 'Un podio ...Dopo la replica (perfetta) di Fedez , anche Damiano dei Maneskin ha detto la sua in merito al supporto che il rapper ha ricevuto da parte della moglieche ha invitato i suoi follower a votare per il marito in gara con Francesca Michielin . Damiano dei Maneskin e Fedez Damiano dei Maneskin dice cosa ne pensa diche ha ...Secondo posto in rimonta per la coppia Fedez – Francesca Michielin. Polemiche per l’apporto di Chiara Ferragni. il rapper: «Cosa potevate aspettarvi da mia moglie?” La rimonta in classifica del duo ...Chiara Ferragni è stata sommersa di critiche nelle ultime ore. La polemica non si placa ed è intervenuto anche Fedez sul caso: ecco le sue dichiarazioni ...