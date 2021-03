Chiara Ferragni invita a votare il marito Fedez a Sanremo | scoppia la polemica contro l’influencer

(Di domenica 7 marzo 2021)è una forza comunicativa da 22 milioni di follower su Instagram e il suo appello ail, concorrente al Festival dinon è certo passato inosservato. Molti osservatori sui social si sono lamentati proprio perchépuò contare su un vero e proprio esercito di voti. Le rimostranze sono state raccolte dal Codacons, che non certo per la prima volta si scagliala coppiasu: “Votate“ Mentrecantava ainsieme a Francesca Michielin,...

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - pietroraffa : Se, e dico se, Fedez e Michielin dovessero vincere grazie alla spinta dei follower di Chiara Ferragni, bisognerebbe… - CarlottaBarbie6 : RT @sbetz10: L’Italia è una repubblica fondata sul potere di Chiara Ferragni #sanremo2021 - MicheleGuetta : RT @flayawa: Le associazioni di consumatori come il #codacons che, con tutto il degrado e la disperazione, si occupano dell’endorsement da… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

, influencer e imprenditrice digitale moglie del cantante Fedez , ha lanciato un appello ai suoi quasi 23 milioni di follower , invitandoli a votare il marito in gara a Sanremo 2021 con ...Anche quella volta sul palco c'era il marito di- da giudice - e soprattutto il suo pigmalione ed ex 'coach' Manuel Agnelli , che l'ha affiancato in una performance da urlo nella ...I Maneskin sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021 I vincitori del Festival di Sanremo 2021 sono i Maneskin. La loro vittoria arriva dopo quella di Diodato che nel 2020 si era aggiudicato la set ...Chiara Ferragni è una forza comunicativa da 22 milioni di follower su Instagram e il suo appello a votare il marito Fedez, concorrente al Festival di Sanremo non è certo passato inosservato. Molti oss ...