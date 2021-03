Chi sono Lo Stato Sociale: Componenti, Nomi, Età, Carriera e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano di cinque ragazzi nato nel 2009 a Bologna. Il leader del gruppo è Lodo Guenzi. Con all’attivo 4 album pubblicati e il grandissimo successo del brano Una vita in vacanza, classificatosi secondo a Sanremo 2018, il gruppo ha fatto parte dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021, con il brano Combat Pop, che si classifica tredicesimo nella classifica finale della kermesse. Chi sono Lo Stato Sociale? Nome d’arte: Stato Sociale Nomi: Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Alberto “Bebo” Guidetti, Enrico “Carota” Roberto Età: 34 (Lodo), 36 (Albi), 35 (Checco), 35 (Bebo), 34 (Carota) Date di nascita: tra il 1984 e il 1986 Luogo di nascita: Bologna, ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021) Loè un gruppo musicale italiano di cinque ragazzi nato nel 2009 a Bologna. Il leader del gruppo è Lodo Guenzi. Con all’attivo 4 album pubblicati e il grandissimo successo del brano Una vita in vacanza, classificatosi secondo a Sanremo 2018, il gruppo ha fatto parte dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021, con il brano Combat Pop, che si classifica tredicesimo nella classifica finale della kermesse. ChiLo? Nome d’arte:: Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Alberto “Bebo” Guidetti, Enrico “Carota” Roberto Età: 34 (Lodo), 36 (Albi), 35 (Checco), 35 (Bebo), 34 (Carota) Date di nascita: tra il 1984 e il 1986 Luogo di nascita: Bologna, ...

