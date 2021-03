“Chi ha radici non teme il vento”: Gustave Thibon, il filosofo contadino (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – Sono trascorsi vent’anni dalla morte del filosofo contadino Gustave Thibon, avvenuta nella casa di campagna in cui era nato. Lo ha ricordato, fra gli altri, lo scrittore Marcello Veneziani sulle colonne del quotidiano La Verità. Gustave Thibon, dalla terra alla letteratura Innamorato della terra, ne sentiva la profonda appartenenza tanto da diventare uno dei letterati più conosciuti sul tema. Di sicuro fu uno scrittore che aveva previsto la decadenza della nostra società, i cui frutti amari si vedono nell’epoca attuale. Gustave Thibon nacque il 2 settembre 1903 a Saint-Marcel-d’Ardéche in Francia. La scuola lo impegnò fino all’età di 13 anni, dopo questa data fu costretto a lasciarla per lavorare la terra. Uno dei motivi per cui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – Sono trascorsi vent’anni dalla morte del, avvenuta nella casa di campagna in cui era nato. Lo ha ricordato, fra gli altri, lo scrittore Marcello Veneziani sulle colonne del quotidiano La Verità., dalla terra alla letteratura Innamorato della terra, ne sentiva la profonda appartenenza tanto da diventare uno dei letterati più conosciuti sul tema. Di sicuro fu uno scrittore che aveva previsto la decadenza della nostra società, i cui frutti amari si vedono nell’epoca attuale.nacque il 2 settembre 1903 a Saint-Marcel-d’Ardéche in Francia. La scuola lo impegnò fino all’età di 13 anni, dopo questa data fu costretto a lasciarla per lavorare la terra. Uno dei motivi per cui ...

