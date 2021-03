Chi è Willie Peyote: Biografia, Età, Carriera, La Locura e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno ed è un rapper e cantautore italiano di 35 anni nato a Torino. Dopo il crescente successo degli ultimi anni e il lancio definitivo con l’album Educazione Sabauda, ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano Mai dire mai (La Locura), che si classifica sesto e vince il Premio della critica Mia Martini, attribuito dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston. Chi è Willie Peyote? Nome d’arte: Willie Peyote Nome: Guglielmo Bruno Età: 35 anni Data di nascita: 28 agosto 1985 Luogo di nascita: Torino Professione: Rapper e cantautore Altezza: 190 cm Peso: 82 kg (circa) Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @WilliePeyote Seguici sul nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021), all’anagrafe Guglielmo Bruno ed è un rapper e cantautore italiano di 35 anni nato a Torino. Dopo il crescente successo degli ultimi anni e il lancio definitivo con l’album Educazione Sabauda, ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano Mai dire mai (La), che si classifica sesto e vince il Premio della critica Mia Martini, attribuito dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston. Chi è? Nome d’arte:Nome: Guglielmo Bruno Età: 35 anni Data di nascita: 28 agosto 1985 Luogo di nascita: Torino Professione: Rapper e cantautore Altezza: 190 cm Peso: 82 kg (circa) Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profiloufficiale: @Seguici sul nostro profilo ...

