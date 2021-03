Chi è Madame:Biografia,Francesca Calearo,Età,Carriera,Voce e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è una cantante e musicista rapper urban di 19 anni. La sua musica è stata condivisa anche da Cristiano Ronaldo ed è stata anche ospite per un featuring a X Factor 2020. La rapper Madame ha partecipato a Sanremo 2021, dove ha presentato il suo singolo “Voce”. L’artista si classifica ottava nella classifica finale del Festival e vince il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, portato sul palco dallo stesso Amadeus che è anche presidente della Commissione stessa. Chi è Madame? Nome D’Arte: Madame Vero Nome: Francesca Calearo Età: 19 anni Data di nascita: 16 gennaio 2002 Segno zodiacale: Capricorno Luogo di nascita: Vicenza Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Professione: ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021), all’anagrafe, è una cantante e musicista rapper urban di 19 anni. La sua musica è stata condivisa anche da Cristiano Ronaldo ed è stata anche ospite per un featuring a X Factor 2020. La rapperha partecipato a Sanremo 2021, dove ha presentato il suo singolo “”. L’artista si classifica ottava nella classifica finale del Festival e vince il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, portato sul palco dallo stesso Amadeus che è anche presidente della Commissione stessa. Chi è? Nome D’Arte:Vero Nome:Età: 19 anni Data di nascita: 16 gennaio 2002 Segno zodiacale: Capricorno Luogo di nascita: Vicenza Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Professione: ...

