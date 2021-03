Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin: età, fidanzata e curiosità (Di domenica 7 marzo 2021) Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin, la band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021? Nato a Roma, Damiano è il leader del gruppo. Per la musica lascia gli studi al liceo classico e fonda, nel 2014, la band insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. I quattro si presentano alla decima edizione di X Factor e in breve tempo diventano beniamini di pubblico e critica, che parla di loro come band rivelazione dell’anno. Pur arrivando clamorosamente secondi in classifica, sono loro i veri vincitori di X Factor. Damiano David è il leader indiscusso della band, ma anche un personaggio che si fa sia notare per la sua voce, stile ragamuffin, che per la sua ambiguità sessuale. Il ragazzo ha diversi tatuaggi. Fra i più ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Chi è, ildei, la band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021? Nato a Roma,è ildel gruppo. Per la musica lascia gli studi al liceo classico e fonda, nel 2014, la band insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. I quattro si presentano alla decima edizione di X Factor e in breve tempo diventano beniamini di pubblico e critica, che parla di loro come band rivelazione dell’anno. Pur arrivando clamorosamente secondi in classifica, sono loro i veri vincitori di X Factor.è ilindiscusso della band, ma anche un personaggio che si fa sia notare per la sua voce, stile ragamuffin, che per la sua ambiguità sessuale. Il ragazzo ha diversi tatuaggi. Fra i più ...

