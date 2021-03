Chelsea – Everton: 8 marzo 2021 ore 18 (Di domenica 7 marzo 2021) Il difensore centrale del Chelsea, Thiago Silva, sta per tornare dopo aver saltato le ultime sette partite a causa di un problema alla coscia, e verrà valutato. I Blues continueranno a monitorare l’attaccante Tammy Abraham, che ha subito un lieve infortunio e non è stato coinvolto giovedì contro il Liverpool. Il centrocampista dell’Everton James Rodriguez è in dubbio a causa di un problema al polpaccio. Dovranno essere valutati anche Tom Davies e Seamus Coleman, mentre Yerry Mina e Fabian Delph restano fuori. Cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro Chelsea – Everton? Chelsea – Everton: a che punto sono le due squadre? Il Chelsea è imbattuto nelle ultime 25 partite casalinghe di Premier League contro l’Everton, vincendone 14. I londinesi hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Il difensore centrale del, Thiago Silva, sta per tornare dopo aver saltato le ultime sette partite a causa di un problema alla coscia, e verrà valutato. I Blues continueranno a monitorare l’attaccante Tammy Abraham, che ha subito un lieve infortunio e non è stato coinvolto giovedì contro il Liverpool. Il centrocampista dell’James Rodriguez è in dubbio a causa di un problema al polpaccio. Dovranno essere valutati anche Tom Davies e Seamus Coleman, mentre Yerry Mina e Fabian Delph restano fuori. Cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro: a che punto sono le due squadre? Ilè imbattuto nelle ultime 25 partite casalinghe di Premier League contro l’, vincendone 14. I londinesi hanno ...

