Che Tempo Che Fa gli ospiti di domenica 7 marzo: Ibrahimovic, Renato Brunetta, Antonella Clerici

Che Tempo Che Fa gli ospiti della puntata di domenica 7 marzo 2021: Zlatan Ibrahimovic, Renato Brunetta, Antonella Clerici, Orietta Berti 

Dopo la pausa della scorsa settimana, torna Che Tempo Che Fa domenica 7 marzo con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l'Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.

