“Che botta”. Sanremo 2021, il cantante si esibisce, poi accade l’impensabile. Il video è già viralissimo. Cosa è successo (Di domenica 7 marzo 2021) Max Gazzè, il video dell’esibizione a Sanremo 2021 diventa virale. Il pubblico dimenticherà difficilmente il cantante de Il farmacista, che ogni sera ha sfoggiato look sempre diversi, per meglio dire, travestimenti. L’artista 53enne si è poi reso protagonista di un video che imprimerà ulteriormente il ricordo di lui sul palcoscenico del teatro Ariston. Ecco Cosa è accaduto con la maglietta di Superman. Fin dall’inizio Max Gazzè ha fatto capire che avrebbe continuato a sorprendere. Con il brano Il Farmacista, ironico e pungente come in perfetto stile del noto e instancabile 53enne, Max Gazzè ha pensato bene di tingere di originalità un festival decisamente diverso rispetto le scorse edizioni, posizionandosi tra i protagonisti della 71esima edizione della competizione musicale.



. Nei ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Max Gazzè, ildell’esibizione adiventa virale. Il pubblico dimenticherà difficilmente ilde Il farmacista, che ogni sera ha sfoggiato look sempre diversi, per meglio dire, travestimenti. L’artista 53enne si è poi reso protagonista di unche imprimerà ulteriormente il ricordo di lui sul palcoscenico del teatro Ariston. Eccoè accaduto con la maglietta di Superman. Fin dall’inizio Max Gazzè ha fatto capire che avrebbe continuato a sorprendere. Con il brano Il Farmacista, ironico e pungente come in perfetto stile del noto e instancabile 53enne, Max Gazzè ha pensato bene di tingere di originalità un festival decisamente diverso rispetto le scorse edizioni, posizionandosi tra i protagonisti della 71esima edizione della competizione musicale.. Nei ...

Advertising

mylifewasdull : MA IN CHE SENSO JK IN LIVE PER PA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI ?????????????? che botta di felicità madonna - M_P_8 : Culoncino sta botta non ha detto nulla che hanno giocato e ha perso male contro una squadra senza Ronaldo e più stanca? Che merde - diddinyc : RT @Massimo_Balss: 'Parla la gente purtroppo Parla non sa di che cosa parla' Che botta i ragazzi, che spettinata! #Maneskin #Sanremo2021… - gispedicato : RT @pistelligoffr: Fra grilli e sardine, ecco Cacciari sul Pd. “Ora mi aspetto una botta pazzesca, chi vuole che li voti? È come un oste ch… - sorinamonica : @stanzaselvaggia Io pensavo con timore al fatto che all'Eurovision potesse capitare una di quelle lagne 'tipiche sa… -