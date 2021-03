Cento anni fa nasceva Gianni Agnelli, protagonista storia del Paese (Di domenica 7 marzo 2021) Ambasciatore dell’Italia nel mondo, icona di eleganza e stile, ultimo capitano d’industria, simbolo e protagonista indiscusso di un lungo capitolo della storia del Paese, Giovanni Agnelli nell’immaginario collettivo era soprattutto l’Avvocato. Nato il 12 marzo 1921 nel capoluogo piemontese, figlio di Edoardo e di Virginia Bourbon del Monte dei Principi di San Faustino, secondo dei sette figli della coppia, quando era ancora un ragazzino di 14 anni era stato scelto dal nonno, il senatore Giovanni Agnelli e fondatore della Fabbrica Italiana Automobili Torino, come futuro uomo guida della Fiat all’indomani della prematura morte del padre, Edoardo, nel mare della Liguria. Scapolo d’oro, raffinato playboy, amante delle macchine veloci e delle belle donne ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Ambasciatore dell’Italia nel mondo, icona di eleganza e stile, ultimo capitano d’industria, simbolo eindiscusso di un lungo capitolo delladel, Giovnell’immaginario collettivo era soprattutto l’Avvocato. Nato il 12 marzo 1921 nel capoluogo piemontese, figlio di Edoardo e di Virginia Bourbon del Monte dei Principi di San Faustino, secondo dei sette figli della coppia, quando era ancora un ragazzino di 14era stato scelto dal nonno, il senatore Giove fondatore della Fabbrica Italiana Automobili Torino, come futuro uomo guida della Fiat all’indomani della prematura morte del padre, Edoardo, nel mare della Liguria. Scapolo d’oro, raffinato playboy, amante delle macchine veloci e delle belle donne ...

