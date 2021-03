C’è chi è disposto a pagare 1,5 milioni di dollari per diventare proprietario del primo tweet mai twittato (Di domenica 7 marzo 2021) Ebbene sì, c’è chi è disposto a pagare ben un milione e mezzo di dollari per diventare proprietario del primo tweet mai esistito. tweet che, ovviamente, appartiene a Jack Dorsey che – ormai quindici anni fa, nel 2006 – stava testando il social che aveva appena creato. Quel primo cinguettio è stato messo in vendita dal fondatore di Twitter stesso all’asta, condividendo sul suo account il link per fare un’offerta. L’idea che un tweet possa essere proprietà di qualcuno non convince, considerato che solo facendo uno screen l’immagine può essere conservata da un numero potenzialmente infinito di persone, ma tutto di basa sui non fungible token o NFT. Si tratta di un tipo di certificazione basata sul blockchain. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 marzo 2021) Ebbene sì, c’è chi èben un milione e mezzo diperdelmai esistito.che, ovviamente, appartiene a Jack Dorsey che – ormai quindici anni fa, nel 2006 – stava testando il social che aveva appena creato. Quelcinguettio è stato messo in vendita dal fondatore di Twitter stesso all’asta, condividendo sul suo account il link per fare un’offerta. L’idea che unpossa essere proprietà di qualcuno non convince, considerato che solo facendo uno screen l’immagine può essere conservata da un numero potenzialmente infinito di persone, ma tutto di basa sui non fungible token o NFT. Si tratta di un tipo di certificazione basata sul blockchain. LEGGI ANCHE ...

