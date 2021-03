Catania – Eruzione dell’Etna la situazione si fa seria: lapilli, cenere vulcanica creano problemi (Video) (Di domenica 7 marzo 2021) Ceneri vulcaniche dense e abbondanti, assieme a lapilli. lapilli, cenere vulcanica. L’Etna è in una fase eruttiva importante, ma ancora non ha generato particolare allarme, ma disagi. Infatti, la cenere vulcanica copre strade e paesi attorno al vulcano, ed in alcuni cadono lapilli delle dimensioni di qualche centimetro. L’Etna è un vulcano attivo che ruggisce Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Ceneri vulcaniche dense e abbondanti, assieme a. L’Etna è in una fase eruttiva importante, ma ancora non ha generato particolare allarme, ma disagi. Infatti, lacopre strade e paesi attorno al vulcano, ed in alcuni cadonodelle dimensioni di qualche centimetro. L’Etna è un vulcano attivo che ruggisce

