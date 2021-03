Catania, che tegola! Silvestri ha riportato due fratture costali (Di domenica 7 marzo 2021) Nel corso della gara con il Bisceglie, il difensore del Catania Tommaso Silvestri ha riportato a seguito di uno scontro di gioco un trauma all’emitorace sinistro. Trasportato in ospedale, il difensore rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti diagnostici. L’esame radiografico effettuato al “Don Tonino Bello”, a Molfetta, ha evidenziato due fratture costali. Per la ripresa dell’attività agonistica, il Capitano dovrà attendere circa 40 giorni. Al nostro coraggioso numero 5, in campo fino alla fine del match odierno a dispetto del doloroso infortunio, i migliori auguri di pronta e completa guarigione. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Nel corso della gara con il Bisceglie, il difensore delTommasohaa seguito di uno scontro di gioco un trauma all’emitorace sinistro. Trasportato in ospedale, il difensore rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti diagnostici. L’esame radiografico effettuato al “Don Tonino Bello”, a Molfetta, ha evidenziato due. Per la ripresa dell’attività agonistica, il Capitano dovrà attendere circa 40 giorni. Al nostro coraggioso numero 5, in campo fino alla fine del match odierno a dispetto del doloroso infortunio, i migliori auguri di pronta e completa guarigione. ITA Sport Press.

