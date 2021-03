Caressa parla dell’effetto Magnus al Club, Del Piero scherza: “Ma allora la terra è piatta?” (Di lunedì 8 marzo 2021) Momento comico al Club di Sky Sport con Fabio Caressa che per l’ennesima volta ha provato a spiegare ai suoi ospiti in cosa consiste l‘effetto Magnus che permette ad alcuni tipi di conclusioni dalla distanza di insaccarsi in rete lasciando di stucco il portiere. Un maestro di punizioni e tiri dalla distanza come Alessandro Del Piero si intromette nella discussione e fa una battuta: “Ma la palla gira insieme al moto terrestre? Ah no? allora la terra è piatta?”, e viene accusato ironicamente da Sandro Piccinini di essere un terrapiattista. Poi la discussione torna più seria, ma in studio tante risate nel ricordare come questo dell’effetto Magnus sia uno dei cavalli di battaglia di Caressa. ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Momento comico aldi Sky Sport con Fabioche per l’ennesima volta ha provato a spiegare ai suoi ospiti in cosa consiste l‘effettoche permette ad alcuni tipi di conclusioni dalla distanza di insaccarsi in rete lasciando di stucco il portiere. Un maestro di punizioni e tiri dalla distanza come Alessandro Delsi intromette nella discussione e fa una battuta: “Ma la palla gira insieme al moto terrestre? Ah no?la?”, e viene accusato ironicamente da Sandro Piccinini di essere unpiattista. Poi la discussione torna più seria, ma in studio tante risate nel ricordare come questosia uno dei cavalli di battaglia di. ...

