Capolavoro Gerrard | Rangers campioni di Scozia! Festa sui social

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 marzo 2021) Un triplice fischio che sa tanto di liberazione. Così i tifosi deidevono aver vissuto il termine del match tra Celtic e Dundee. La gara è terminata con un pareggio, che ha sancito aritmeticamente la vittoria aritmetica del campionato per la squadra di Glasgow dalla casacca blu. Un trionfo atteso da dieci anni, inaspriti da grandi amarezze come la retrocessione a causa di problemi societari. Ora l'attesa rivincita con ben sei turni d'anticipo e con un ruolino di marcia che non ha contemplato mai la sconfitta.caption id="attachment 1104169" align="alignnone" width="1024" James Tavernier e Nathan Patterson,(Getty Images)/captionPRIMA VOLTAGran parte del merito di questa impresa va attribuita a Steven. L'ex Liverpool ha accettato nel 2018 questa sfida ed è riuscito a conquistare il successo al terzo tentativo. Per ...