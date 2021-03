Campioni di scacchi si contendono la figlia Il padre: "La madre in Ecuador con la bimba" (Di domenica 7 marzo 2021) Redazione La donna in fuga grazie al passaporto diplomatico. Indaga la procura Scacco matto all'ex serenità familiare. Una storia d'amore. Una bambina contesa. E un filo conduttore: la passione per gli scacchi. Una vicenda raccontata ieri sul sito del «Corriere della Sera» e che vede protagonisti un lei e un lui tra i quali un tempo c'era feeling di coppia. Poi la crisi, i contrasti e un epilogo ancora tutto da decidere. Proprio come in una partita di scacchi dove l'ultima mossa diventa quella decisiva. Entrambi nomi di successo nel mondo degli scacchi: lei di origine Ecuadoriana, con passaporto diplomatico; lui 38enne italiano, campione di specialità a livello internazionale. Insieme risiedevano a Genova - scrive il Corriere.it - dove vivevano con la loro bimba di sette anni; ma la ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Redazione La donna in fuga grazie al passaporto diplomatico. Indaga la procura Scacco matto all'ex serenità familiare. Una storia d'amore. Una bambina contesa. E un filo conduttore: la passione per gli. Una vicenda raccontata ieri sul sito del «Corriere della Sera» e che vede protagonisti un lei e un lui tra i quali un tempo c'era feeling di coppia. Poi la crisi, i contrasti e un epilogo ancora tutto da decidere. Proprio come in una partita didove l'ultima mossa diventa quella decisiva. Entrambi nomi di successo nel mondo degli: lei di origineiana, con passaporto diplomatico; lui 38enne italiano, campione di specialità a livello internazionale. Insieme risiedevano a Genova - scrive il Corriere.it - dove vivevano con la lorodi sette anni; ma la ...

