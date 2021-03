Caldo anomalo | il meteo estremo si appresta a ripartire in fretta

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 7 marzo 2021) Da metà marzo potrebbe tornare ilafricano Incubo Anticiclone africano: lo abbiamo definito tale alcuni giorni fa, lo definiamo tale anche oggi a maggior ragione dopo aver analizzato molto attentamente le proiezioni termiche e le proiezioni modellistiche. Le temperature, l’aspetto che più interessa a tantissimi lettori, potrebbero riprendere a salire. Non dalla prossima settimana (è atteso un peggioramento più consistente), ma dalla successiva. Un aumento che ci viene mostrato da tutti i principali centri di calcolo e lo possiamo vedere ben rappresentato nella mappa delle anomalie termiche a circa 1500 metri di quota. La colorazione lascia poco spazio all’immaginazione, è evidente che le tonalità dal giallo al rosso altro non sono che le anomalie termiche positive. Qui in Italia si prospettano scostamenti – rispetto alla media – ...