Calcio | Serie A | Roma-Genoa 1-0**

(Di domenica 7 marzo 2021), 7 mar. – (Adnkronos) – Labatte 1-0 ilnel ‘lunch match’ della 26/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita il gol di Mancini al 24?. In classifica i giallorossi salgono al 4° posto con 50 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 27 in tredicesima posizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - tuttosport : #JuveLazio, l'arbitro #Massa bersaglio dell'ironia social | FOTO ???? - SkySport : JUVENTUS-LAZIO 3-1 Risultato finale ? ? #Correa (14’) ? #Rabiot (39’) ? #Morata (57’) ? rig. #Morata (60’) ? SERIE… - Vitooo1897 : RT @SkySport: JUVENTUS-MILAN 4-0 Risultato finale ? ? #Bonansea (8’) ? #Hurtig (25’) ? #Staskova (83’) ? #Caruso (90+2’) ? SERIE A FEMMINIL… - NewsCalcio_ : RT @SkySport: JUVENTUS-MILAN 4-0 Risultato finale ? ? #Bonansea (8’) ? #Hurtig (25’) ? #Staskova (83’) ? #Caruso (90+2’) ? SERIE A FEMMINIL… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

Sky Sport

La Roma batte 1 - 0 il Genoa nell'anticipo delle 12.30 della 26ª giornata diA. Alla squadra di Fonseca basta la rete di Mancini al 24', arrivata sugli sviluppi di un ...Leggi i commenti: ...Antonio Conte ha lodato l'Atalanta e ha messo in guardia l'Inter sulle difficoltà che la gara di domani sera nasconde. I nerazzurri vogliono continuare a restare in vetta alla classifica e intendono ...Nell’anticipo delle 12:30 la Roma vince contro il Genoa per 1-0. Una gara ruvida e non semplice per i giallorossi, che sbloccano la gara al 24' con il colpo di testa dell’ex difensore della Fiorentina ...Si è appena concluso il lunch match di questa ventiseiesima giornata di Serie A. La Roma, dopo la vittoria di mercoledì proprio contro la Fiorentina, vince di nuovo contro il Genoa. Ballardini deve ar ...