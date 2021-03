Calcio | Serie A | i risultati della 26 a giornata

Advertising

Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - tuttosport : #JuveLazio, l'arbitro #Massa bersaglio dell'ironia social | FOTO ???? - SkySport : JUVENTUS-MILAN 4-0 Risultato finale ? ? #Bonansea (8’) ? #Hurtig (25’) ? #Staskova (83’) ? #Caruso (90+2’) ? SERIE… - cremaonline : Calcio: #SerieC, #Pergolettese sconfitta in casa dall'#Olbia clicca qui per i dettagli - salvia_nicola : @CorriereG Parliamoci chiaro: giochiamo il calcio peggiore( vedi rilanci dalla difesa come unico schema) della seri… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Il Tempo

Per approfondire, la passione dei fondi di private equity per laA Goal o plusvalenze? La rivoluzione dei fondi e la mutazione genetica delCROTONE - TORINO 4 - 2 27' rig. e 54' Simy (C), 45' Mandragora (T), 80' Reca (C), 84' Sanabria (T), 94' Ounas (C) CROTONE (3 - 4 - 1 - 2) : Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, ...Crotone, 7 mar. - (Adnkronos) - Il Crotone batte 4-2 il Torino in un match della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ezio Scida' della città calabrese. Per i padroni di casa doppietta per ...Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - I risultati della 26/a giornata di Serie A: Crotone-Torino 4-2; Fiorentina-Parma 3-3; Verona-Milan 0-2; Roma-Genoa 1-0 (giocata alle 12.30); Spezia-Benevento 1-1 (giocata ...