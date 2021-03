Calcio | Mancini stende il Genoa | la Roma sale al 4° posto

(Di domenica 7 marzo 2021), 7 mar. - (Adnkronos) - A quattro giorni dal match di Europa League contro lo Shakhtar Donestsk laconquista tre punti fondamentali nella corsa a unin Champions League. I giallorossi stendono il1-0 e salgono al 4°con 50 punti, uno in più dell'Atalanta impegnata domani a San Siro con l'Inter capolista. Contro unben organizzato ci pensa un difensore a sbloccare e decidere il match: Gianluca, bravissimo a staccare sul corner di Pellegrini al 24'. Secondo ko di fila invece per i rossoblù che restano fermi a quota 27 in tredicesima posizione. Match senza grandi emozioni nei primi minuti, tanto che sarà il primo tiro nello specchio a sbloccare il match: Pellegrini crossa evola altissimo per il colpo di ...

La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 grazie alla rete nel primo tempo di Gianluca. Al termine del match il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni delle emittenti ...Roma termina in vantaggio per 1 - 0 grazie alla rete di, che di testa manda in rete un perfettod'angolo di Pellegrini. Giallorossi in controllo della partita, Genoa che peró ha ...Subito una chance per Cassata (tiro parato), ma su azione viziata da fuorigioco e poi una ancora per Mancini, insidioso in area e chiuso poco prima del tiro. Quindi dentro Villar e Mkhitaryan per ...La squadra di Fonseca ottiene la seconda vittoria consecutiva e si riporta momentaneamente al quarto posto, in attesa di Inter-Atalanta ...