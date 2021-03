Calcio: Conte, ‘orgoglioso del lavoro svolto, dato più del 100%’ (Di domenica 7 marzo 2021) Milano, 7 mar. – (Adnkronos) – “Dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo sempre dato più del cento per cento, lasciando tutto sul campo per questo club glorioso”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in merito al lavoro svolto in questi due anni sulla panchina nerazzurra. “Qualche volta ci siamo riusciti meno, ma continueremo a lavorare”, aggiunge Conte in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Milano, 7 mar. – (Adnkronos) – “Dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo semprepiù del cento per cento, lasciando tutto sul campo per questo club glorioso”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Antonio, in merito alin questi due anni sulla panchina nerazzurra. “Qualche volta ci siamo riusciti meno, ma continueremo a lavorare”, aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Conte: 'Ho un contratto per un altro anno, siamo tutti concentrati solo sul presente' - apetrazzuolo : INTER - Conte: 'Ho un contratto per un altro anno, siamo tutti concentrati solo sul presente' - napolimagazine : INTER - Conte: 'Ho un contratto per un altro anno, siamo tutti concentrati solo sul presente' - interclubpavia : Inter: Conte 'gara contro l'Atalanta tra le più difficili' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Inter: Conte 'gara contro l'Atalanta tra le più difficili' Gasperini ha fatto grande lavoro, vincerà chi attacca meglio -