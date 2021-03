Calcio | Buffon | ‘reazione da Juve | ora concentrazione massima per martedì’

(Di domenica 7 marzo 2021) Torino, 7 mar. – (Adnkronos) – “Una reazione da grande squadra, una reazione dantus! Orain vista di martedì!”. Così su Instagram il portiere dellantus Gigicommenta il successo per 3-1 sulla Lazio e si proietta sulla decisiva sfida con il Porto di dopodomani dove i bianconeri dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata per approdare ai quarti di Champions League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Bonucci, Arthur, Di Parod, Fagioli, Petters, Cristiano Ronaldo, McKennie, Aké. Allenatore: Pirlo LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Marusic (82 Andres Pereira), ...I convocati della Juventus per la Lazio Questi i convocati della Juventus che ritrova Cuadrado, Arthur e Bonucci, ma perde de Ligt: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, ...