Cairo furioso | “Tre episodi su tre contro il Toro e senza andare nemmeno al Var”

(Di domenica 7 marzo 2021) Il presidente del Torino Urbanonon ha apprezzato affatto l’arbitraggio di Marco Guida nel match di oggiil Crotone, perso per 4-2 dai granata. Ecco le parole del numero uno granata ai microfoni di Gazzetta.it: “Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tresu tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni delandarli a verificare al Var, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

A Urbanonon è piaciuto l'arbitraggio di Guida in Crotone - Torino . Il presidente del Torino ha così commentato: "Tutti hanno visto cos'è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre ...... ed invece continua a mettere in imbarazzo Urbanoche non sa più che pesci prendere con l'... #nonelarena Massimo Giletticontro Matteo Bassetti: 'È diventato politico! Da lei non lo ...Duro sfogo del presidente granata dopo il ko di Crotone: "Fatti che si commentano da soli, del resto è così da settimane" ...Il patron granata: "Fatti che si commentano da soli, del resto è così da settimane". Si riferisce al rigore dato ai calabresi e ai due negati alla squadra di Nicola ...