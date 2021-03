Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri (Di domenica 7 marzo 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Una Golf bianca, con quattro giovani a bordo, non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri, dando vita a un inseguimento a tutta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Una Golf bianca, con quattro giovani a bordo, non si è fermata a undidei, dando vita a un inseguimento a tutta ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri #cagliari… - EltonRichStarr : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri #cagliari https://… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri #cagliari https://… - Sampfan : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri #cagliari https://… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, in fuga per evitare posto di blocco: auto si schianta contro la gazzella dei carabinieri #cagliari https://… -