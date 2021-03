Bruno Fernandes fa ricco… lo Sporting Lisbona: altri 5 milioni dal Man. United in caso di nomina come “Giocatore dell’Anno” (Di domenica 7 marzo 2021) Il suo impatto col mondo Manchester United è stato incredibilmente positivo. Bruno Fernandes ha davvero conquistato tutti con le sue prestazioni. Gol e assist che gli stanno facendo vincere, oltre alle partite, anche molti premi individuali.E come riporta il The Times, ce ne potrebbe essere anche un altro in arrivo e, in questo caso, porterebbe con sé "gioie e dolori", almeno per i Red Devils. Infatti, nel caso in cui il talento portoghese dovesse vincere il PFA, ovvero il premio come Giocatore dell'Anno, il Manchester United sarebbe costretto a pagare un bonus di 5 milioni di euro, circa 4.2 milioni di sterline, allo Sporting Lisbona, suo ex club, per via di una ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Il suo impatto col mondo Manchesterè stato incredibilmente positivo.ha davvero conquistato tutti con le sue prestazioni. Gol e assist che gli stanno facendo vincere, oltre alle partite, anche molti premi individuali.Eriporta il The Times, ce ne potrebbe essere anche un altro in arrivo e, in questo, porterebbe con sé "gioie e dolori", almeno per i Red Devils. Infatti, nelin cui il talento portoghese dovesse vincere il PFA, ovvero il premiodell'Anno, il Manchestersarebbe costretto a pagare un bonus di 5di euro, circa 4.2di sterline, allo, suo ex club, per via di una ...

Advertising

OptaPaolo : 7 - Nessun giocatore ha segnato più reti dal dischetto di Franck #Kessié (sette) nei top-5 campionati europei in co… - NiklasNytroe : @UnibetNorge @MagnusBarstad 1. 2 2. Over 9.5 cornere 3. Bruno Fernandes 4. Bruno Fernandes 5. #Unibet20k - ItaSportPress : Bruno Fernandes fa ricco... lo Sporting Lisbona: altri 5 milioni dal Man. United in caso di nomina come 'Giocatore… - UrjanOrjan : @UnibetNorge @MagnusBarstad 1. 3 2. Over 9.5 cornere 3. Bruno Fernandes 4. Bruno Fernandes 5. #Unibet20k - ACM_ffs : @cricsm Cioè come fanno 2 partite di fila saltano sistematicamente la terza, poi vai a vedere all’estero e c’è gent… -