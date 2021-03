Brescia, medico travolto dalla sua stessa auto durante il giro di visite domiciliari (Di lunedì 8 marzo 2021) Un inspiegabile incidente ha visto coinvolto un medico di base, travolto dalla propria auto in circostanze da accertare a Bagolino, in Provincia di Brescia. Un incidente terribile, le cui ragioni rimangono, al momento, da spiegare, è avvenuto nella giornata di mercoledì a Ponte Caffaro, una frazione di Bagolino, piccolo Comune in Provincia di Brescia. A L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 marzo 2021) Un inspiegabile incidente ha visto coinvolto undi base,propriain circostanze da accertare a Bagolino, in Provincia di. Un incidente terribile, le cui ragioni rimangono, al momento, da spiegare, è avvenuto nella giornata di mercoledì a Ponte Caffaro, una frazione di Bagolino, piccolo Comune in Provincia di. A L'articolo proviene da Leggilo.org.

