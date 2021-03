Bollettino oggi 7 marzo: contagi, morti e guariti regione per regione (Di domenica 7 marzo 2021) E’ stato diramato il Bollettino dell’emergenza coronavirus aggiornato a domenica 7 marzo e pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. oggi si registrano 20.765 nuovi contagi, 207 morti, 13.457 guariti, 164.068 tamponi molecolari, 2.605 (+34) ricoverati in terapia intensiva, 21.144 (+443) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +7.050 gli attualmente positivi per un totale di 472.862. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI regione PER regione DI DOMENICA 7 marzo SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) E’ stato diramato ildell’emergenza coronavirus aggiornato a domenica 7e pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità.si registrano 20.765 nuovi, 207, 13.457, 164.068 tamponi molecolari, 2.605 (+34) ricoverati in terapia intensiva, 21.144 (+443) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +7.050 gli attualmente positivi per un totale di 472.862. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI DOMENICA 7SportFace.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, nel Salernitano ambulanze in coda davanti all'ospedale. Diretta - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - teladoiotokyo : Coronavirus, il bollettino di oggi 7 marzo: 20.765 nuovi casi e 207 morti: #Coronavirus #Covid19… - PasqualeMarro : #BollettinoCoronavirusCampania: i dati di oggi domenica 7 marzo 2021 -