Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti di domenica 7 marzo

(Di domenica 7 marzo 2021) E’ stato diramato ilrelativo alla situazione epidemiologica della Regione, contenente in nuovi dati aggiornati asi registrano 4.397 nuovi, 33, 2.780, 32.144 tamponi molecolari, 573 (+8) ricoverati in terapia intensiva, 5.058 (+124) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #7marzo #Coronavirus #COVID19 - qn_giorno : #Covid, bollettino oggi #Lombardia e #Italia: i contagi #coronavirus del 7 marzo - infoitinterno : Covid, bollettino oggi Lombardia e Italia: i contagi coronavirus del 7 marzo - FreeVigott : @FPanunzi C'è tutto i giorni sul bollettino della regione Lombardia - CeriseHiver : RT @Corriere: ?????? Il bollettino della Lombardia: 5.658 nuovi casi e 67 decessi. Milano +1450, Brescia +1.210 - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Laresiste in zona arancione rafforzato. Una fotografia a colori, che però, potrebbe ... Per questo, gli occhi sono tutti puntati sui dati delodierno che dovrebbe essere reso ...Sono gli aspetti più rilevanti delepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su ...Ieri In Italia 23.641 contagi e 307 morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positività sale al 6,6%. In Lombardia 5.658 casi e 67 decessi. Nuova impennata dei ricoveri: +22 in terapia intensiva ...Nel frattempo viaggia oltre i tremila casi l'Emilia Romagna - che registra anche 31 decessi - oltre i duemila la Campania mentre sono poco sopra i 1300 positivi il Lazio e la Toscana, e subito sotto V ...