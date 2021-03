Bollettino Coronavirus di Domenica 7 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 7,65% (Di domenica 7 marzo 2021) In data 7 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,68% (ieri +0,78%) con 3.067.486 contagiati totali, 2.494.839 dimissioni/guarigioni (+13.467) e 99.785 deceduti (+207); 472.862 infezioni in corso (+7.050). Ricoverati con sintomi +443 (21.144); terapie intensive +34 (2.605) con 161 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 271.336 tamponi totali (ieri 355.024) di cui 164.068 molecolari (ieri 187.612) e 107.26 test rapidi (ieri 167.412) con 108.807 casi testati (ieri 120.236); 20.765. positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,65% (ieri 6,66% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,08% (ieri 19,66%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.397; Emilia Romagna 3.056; Campania 2.560; Piemonte 1.543; Lazio 1.399; ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) In data 7l’incremento nazionale dei casi è +0,68% (ieri +0,78%) con 3.067.486 contagiati totali, 2.494.839 dimissioni/guarigioni (+13.467) e 99.785 deceduti (+207); 472.862 infezioni in corso (+7.050). Ricoverati con sintomi +443 (21.144); terapie intensive +34 (2.605) con 161 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 271.336totali (ieri 355.024) di cui 164.068 molecolari (ieri 187.612) e 107.26 test rapidi (ieri 167.412) con 108.807 casi testati (ieri 120.236); 20.765.(target 4.311);totali 7,65% (ieri 6,66% – target 2%);/casi testati 19,08% (ieri 19,66%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.397; Emilia Romagna 3.056; Campania 2.560; Piemonte 1.543; Lazio 1.399; ...

