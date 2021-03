Biathlon oggi, Inseguimenti Nove Mesto: orario, tv, programma, streaming, pettorali uomini e donne (Di domenica 7 marzo 2021) Superata la giornata dedicata alle due sprint, la Coppa del Mondo di Biathlon a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) si prepara ad affrontare l’ultima giornata di gare del primo dei due fine settimana in loco. oggi, domenica 7 marzo 2021 sono infatti in programma i due Inseguimenti, dove gli atleti scatteranno con i distacchi accumulati ieri in una caccia all’uomo televisivamente davvero eccitante. Si parte la mattina con la prova femminile in programma alle 12:00 e gli uomini chiuderanno poi il tutto dalle 16:00. Una giornata davvero attesa per quanto riguarda i nostri colori. Se tra gli uomini infatti, tutti e cinque gli azzurri si sono qualificati ma partiranno lontano, con il solo Lukas Hofer che ha qualche possibilità di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Superata la giornata dedicata alle due sprint, la Coppa del Mondo dina Morave (Repubblica Ceca) si prepara ad affrontare l’ultima giornata di gare del primo dei due fine settimana in loco., domenica 7 marzo 2021 sono infatti ini due, dove gli atleti scatteranno con i distacchi accumulati ieri in una caccia all’uomo televisivamente davvero eccitante. Si parte la mattina con la prova femminile inalle 12:00 e glichiuderanno poi il tutto dalle 16:00. Una giornata davvero attesa per quanto riguarda i nostri colori. Se tra gliinfatti, tutti e cinque gli azzurri si sono qualificati ma partiranno lontano, con il solo Lukas Hofer che ha qualche possibilità di ...

maxge1962 : RT @DarioPuppo: Per chi se lo fosse dimenticato, oggi Lisa Vittozzi con il terzo posto nella sprint di Nove Mesto ha ricordato a tutti perc… - zeta_reticoli : RT @DarioPuppo: Per chi se lo fosse dimenticato, oggi Lisa Vittozzi con il terzo posto nella sprint di Nove Mesto ha ricordato a tutti perc… - buongi_maria : RT @DarioPuppo: Per chi se lo fosse dimenticato, oggi Lisa Vittozzi con il terzo posto nella sprint di Nove Mesto ha ricordato a tutti perc… - Pasta_Felicetti : RT @RicFelicetti: Grande terzo posto oggi! Grande Lisa Vittozzi @Fisiofficial @Pasta_Felicetti #biathlon - simcopter : RT @DarioPuppo: Per chi se lo fosse dimenticato, oggi Lisa Vittozzi con il terzo posto nella sprint di Nove Mesto ha ricordato a tutti perc… -