Biathlon, inseguimento maschile Nove Mesto 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 7 marzo 2021) Si conclude la settimana di prove per gli uomini a Nove Mesto. Nell’ultima giornata va in scena l’inseguimento 12.5 km maschile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Sarà Simon Desthieux a partire per primo dopo la vittoria nella sprint di sabato. L’evento, previsto oggi domenica 7 marzo alle ore 16, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Si conclude la settimana di prove per gli uomini a. Nell’ultima giornata va in scena l’12.5 km, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Sarà Simon Desthieux a partire per primo dopo la vittoria nella sprint di sabato. L’evento, previstodomenica 7 marzo alle ore 16, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento uomini Nove Mesto in DIRETTA: Hofer sogna la rimonta Johannes Boe sfida se stesso -… - flamminiog : RT @OA_Sport: #BIATHLON - Eckhoff vince ancora nella sprint a Nove Mesto, Lisa Vittozzi torna sul podio e Wierer con un errore è quinta. Ot… - OA_Sport : #BIATHLON - Eckhoff vince ancora nella sprint a Nove Mesto, Lisa Vittozzi torna sul podio e Wierer con un errore è… - DarioProietti1 : RT @GDF: #Fiammegialle: sport invernali #biathlon Campionati mondiali giovani Obertilliach (Austria) ancora una medaglia per la Fiamma Gial… - franconemarisa : RT @GDF: #Fiammegialle: sport invernali #biathlon Campionati mondiali giovani Obertilliach (Austria) ancora una medaglia per la Fiamma Gial… -