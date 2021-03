Biathlon | dominio Eckhoff nell' inseguimento di Nove Mesto Sprofondano le italiane

(Di domenica 7 marzo 2021), 7 marzo 2021 - Dopo la sprint di ieri c'erano grandi speranze per un nuovo podio azzurro e invece la prova adiè stata un incubo per le. Tantissimi ...

Quotidiano.net

Tantissimi errori al poligono in una gara che segna ancora una volta ildi Tiril Eckhoff , sempre più vicina alla coppa del mondo generale oltre che a quella di specialità. La gara Eckhoff ...Riguarda la gara (contenuto premium) Nové Mesto na MoraveGermania, Italia settima con rimpianti 19 ORE FABuona Italia in staffetta: è sesta (ma non lontana da podio) IERI A 16:35Vittoria per la fuoriclasse norvegese sempre più vicina alla sfera di cristallo. Vittozzi e Wierer in crisi al poligono ...Nell'Inseguimento femminile di Nove Mesto si assiste all'ennesima dimostrazione della superiorità imbarazzante di Tiril Eckhoff che mette il sigillo sulla decima ...