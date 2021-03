Berlinale 2021: Orso D’Oro a Bad Luck, banging or Loony Porn (Di domenica 7 marzo 2021) Berlinale 2021. Data la pandemia in cOrso, quest’anno si è trattato di un evento ibrido che includeva l’European Film Market e i film in concOrso resi disponibili solo agli addetti ai lavori e alla giuria internazionale dall’1 al 5 marzo. Ci sarà un festival per il pubblico Berlino intende organizzare un festival dedicato al pubblico a giugno, quando i film saranno proiettati sul grande schermo. Inoltre, sempre in quell’occasione, è prevista una cerimonia di premiazione fisica in modo che i vincitori di oggi possano essere premiati di persona. La giuria La giuria internazionale era composta da sei passati vincitori dell’Orso D’Oro. Si tratta di: Mohammad Rasoulof (Iran), Nadav Lapid (Israele), Adina Pintilie (Romania), Ildikó Enyedi (Ungheria), Gianfranco Rosi (Italia) e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021). Data la pandemia in c, quest’anno si è trattato di un evento ibrido che includeva l’European Film Market e i film in concresi disponibili solo agli addetti ai lavori e alla giuria internazionale dall’1 al 5 marzo. Ci sarà un festival per il pubblico Berlino intende organizzare un festival dedicato al pubblico a giugno, quando i film saranno proiettati sul grande schermo. Inoltre, sempre in quell’occasione, è prevista una cerimonia di premiazione fisica in modo che i vincitori di oggi possano essere premiati di persona. La giuria La giuria internazionale era composta da sei passati vincitori dell’. Si tratta di: Mohammad Rasoulof (Iran), Nadav Lapid (Israele), Adina Pintilie (Romania), Ildikó Enyedi (Ungheria), Gianfranco Rosi (Italia) e ...

