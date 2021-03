Bell ottiene il brevetto del telefono, 7 Marzo 1876 (Di domenica 7 marzo 2021) Nel Metropolitan Today di oggi parleremo della prima idea di telefono! Era il 7 Marzo del 1876 e un uomo, dall’altra parte del globo, stava per lanciare il mondo nell’era della telefonia. Di chi sto parlando? Di Mr. Alexander Graham Bell: l’uomo che, col brevetto numero 174.465 che recitava “il metodo e l’apparato per trasmettere la voce o altri suoni per mezzo di ondulazioni elettriche”, aveva appena inventato il telefono. L’invenzione del telefono fu sicuramente una rivoluzione che cambiò per sempre il modo di comunicare. Questo apparecchio è diventato, oggi, indispensabile per ognuno di noi, sarebbe impossibile pensare ad un mondo senza telefono che, in pochi secondi mette in contatto le persone di ogni parte del mondo. E’ anche doveroso fare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Nel Metropolitan Today di oggi parleremo della prima idea di! Era il 7dele un uomo, dall’altra parte del globo, stava per lanciare il mondo nell’era della telefonia. Di chi sto parlando? Di Mr. Alexander Graham: l’uomo che, colnumero 174.465 che recitava “il metodo e l’apparato per trasmettere la voce o altri suoni per mezzo di ondulazioni elettriche”, aveva appena inventato il. L’invenzione delfu sicuramente una rivoluzione che cambiò per sempre il modo di comunicare. Questo apparecchio è diventato, oggi, indispensabile per ognuno di noi, sarebbe impossibile pensare ad un mondo senzache, in pochi secondi mette in contatto le persone di ogni parte del mondo. E’ anche doveroso fare ...

