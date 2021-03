Beatrice Venezi: "I nomi al femminile non risolvono niente: le lotte importanti sono altre" (Di domenica 7 marzo 2021) “sono anni che dico di essere un direttore d’orchestra: farlo all’Ariston ha avuto un altro peso”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è Beatrice Venezi, le cui parole “non chiamatemi direttrice, sono direttore d’orchestra” hanno fatto discutere durante il Festival di Sanremo. Ora Venezi dice: “Lo rifarei. Penso che le lotte importanti, quelle che concretamente cambiano qualcosa siano altre”. Poi spiega: “L’ambiente da cui vengo è conservatore. Ci sono le figure del Maestro e del Direttore d’orchestra. La declinazione al femminile non solo non aggiunge niente - non sento la necessità del femminile per sentirmi riconosciuta - ma ci sono dei connotati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “anni che dico di essere un direttore d’orchestra: farlo all’Ariston ha avuto un altro peso”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è, le cui parole “non chiamatemi direttrice,direttore d’orchestra” hanno fatto discutere durante il Festival di Sanremo. Oradice: “Lo rifarei. Penso che le, quelle che concretamente cambiano qualcosa siano”. Poi spiega: “L’ambiente da cui vengo è conservatore. Cile figure del Maestro e del Direttore d’orchestra. La declinazione alnon solo non aggiunge- non sento la necessità delper sentirmi riconosciuta - ma cidei connotati ...

Advertising

matteosalvinimi : “Chiamatemi ‘direttore’, non ‘direttrice’”. Parole di buonsenso della brava Beatrice Venezi, applausi ?????? A dispett… - ricpuglisi : È più femminista Beatrice Venezi DIRETTORE d'orchestra che 18 ore di monologo della Palombelli. - DSantanche : Brava Beatrice! Il talento e le capacità sono gli elementi che contano veramente, non le ridicole declinazioni al f… - bonsai_72 : RT @HuffPostItalia: Beatrice Venezi: 'I nomi al femminile non risolvono niente: le lotte importanti sono altre' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Beatrice Venezi: 'I nomi al femminile non risolvono niente: le lotte importanti sono altre' -