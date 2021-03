Beatrice Venezi: “I nomi al femminile non risolvono niente, le lotte importanti sono altre” (Di domenica 7 marzo 2021) Beatrice Venezi, la direttrice di Orchestra che ha co-condotto la quarta serata del Festival di Sanremo, torna sulle parole pronunciate sul palco dell’Ariston, quando ha dichiarato di voler essere chiamata “direttore” e non “direttrice”, suscitando diverse polemiche. “sono anni che dico di essere un direttore d’orchestra: farlo all’Ariston ha avuto un altro peso”, afferma Venezi, 32 anni e originaria di Lucca. “Lo rifarei. Penso che le lotte importanti, quelle che concretamente cambiano qualcosa siano altre. L’ambiente da cui vengo è conservatore. Ci sono le figure del Maestro e del Direttore d’orchestra. La declinazione al femminile non solo non aggiunge niente – non sento la necessità del femminile ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021), la direttrice di Orchestra che ha co-condotto la quarta serata del Festival di Sanremo, torna sulle parole pronunciate sul palco dell’Ariston, quando ha dichiarato di voler essere chiamata “direttore” e non “direttrice”, suscitando diverse polemiche. “anni che dico di essere un direttore d’orchestra: farlo all’Ariston ha avuto un altro peso”, afferma, 32 anni e originaria di Lucca. “Lo rifarei. Penso che le, quelle che concretamente cambiano qualcosa siano. L’ambiente da cui vengo è conservatore. Cile figure del Maestro e del Direttore d’orchestra. La declinazione alnon solo non aggiunge– non sento la necessità del...

