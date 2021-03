Basket: finale caotico a Trieste, l’Allianz batte Cantù nel posticipo della 21a giornata di Serie A (Di domenica 7 marzo 2021) Finisce con una vittoria di vitale importanza per l’Allianz Trieste il posticipo della 21a giornata di Serie A. La squadra allenata da Eugenio Dalmasson supera con il punteggio di 82-79 l’Acqua S.Bernardo Cantù, al termine di un match dal finale decisamente caotico, in cui Trieste rischia di buttarla via diverse volte e Cantù non raccoglie quanto elargito. 20 punti per Myke Henry e 13 per Juan Manuel “Lobito” Fernandez e Marcos Delia, oltre che 12 per Tommaso Laquintana, da una parte; dall’altra vano lo sforzo da 30 punti di un maestoso Jaime Smith. Il divario sarebbe stato anche più ampio se Trieste avesse meglio sfruttato la superiorità a rimbalzo (44-31, 16-5 in attacco). Nei primi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Finisce con una vittoria di vitale importanza peril21adiA. La squadra allenata da Eugenio Dalmasson supera con il punteggio di 82-79 l’Acqua S.Bernardo, al termine di un match daldecisamente, in cuirischia di buttarla via diverse volte enon raccoglie quanto elargito. 20 punti per Myke Henry e 13 per Juan Manuel “Lobito” Fernandez e Marcos Delia, oltre che 12 per Tommaso Laquintana, da una parte; dall’altra vano lo sforzo da 30 punti di un maestoso Jaime Smith. Il divario sarebbe stato anche più ampio seavesse meglio sfruttato la superiorità a rimbalzo (44-31, 16-5 in attacco). Nei primi ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Cantù guida per larghi tratti, ma è Trieste a passare nel finale (caotico) del posticipo della 21a di Serie… - sportface2016 : #Basket | #CoppaItalia A1 femminile 2021, #Schio batte la #VirtusBologna e va in finale: la cronaca del match - BasketItalyit : 2 punti fondamentali per @treviso_basket arrivati dopo un combattuto match contro la @PallacReggiana Treviso svol… - CittadinoOnline : La Mens Sana supera la Laurenziana con un bel finale - - 1000Cuori : ?? Cento, pur essendo in emergenza, combatte ma alla fine vince Scafati: 83-69 il risultato finale ?? -