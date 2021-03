Basket femminile, Coppa Italia 2021: Schio batte Bologna e raggiunge Venezia in finale (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà Venezia-Schio la finale della Coppa Italia 2021 di Basket femminile. Dopo il successo della Reyer contro Ragusa, in serata è arrivato quello del Famila nei confronti della Virtus Bologna. Le venete si sono imposte per 73-69 al termine di una partita che ha visto le orange sempre al comando, ma con la Virtus comunque attaccata e che ci ha provato fino all’ultimo secondo. Grande prestazione in casa Schio da parte di Jillian Harmon, che ha messo a referto una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra hanno chiuso anche Natalie Achonwa (13 punti) e Giorgia Sottana (12); mentre a Bologna non sono bastati i 17 punti di Valeria Battisodo. Inizio di partita molto equilibrato con ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Saràladelladi. Dopo il successo della Reyer contro Ragusa, in serata è arrivato quello del Famila nei confronti della Virtus. Le venete si sono imposte per 73-69 al termine di una partita che ha visto le orange sempre al comando, ma con la Virtus comunque attaccata e che ci ha provato fino all’ultimo secondo. Grande prestazione in casada parte di Jillian Harmon, che ha messo a referto una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra hanno chiuso anche Natalie Achonwa (13 punti) e Giorgia Sottana (12); mentre anon sono bastati i 17 punti di Valeria Battisodo. Inizio di partita molto equilibrato con ...

