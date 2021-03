Basket | Brindisi | uragano di mezzogiorno a Bologna Fortitudo travolta | secondo posto intatto in Serie A

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) 47-26 a rimbalzo: se c’è un dato che più di tutti spiega il larghissimo successo dell’Happy Casasul campo dellaLavoropiù, è questo. La squadra di coach Frank Vitucci supera gli uomini di Luca Dalmonte con un netto 70-95, che all’Unipol Arena risuona nel significato delconfermato per i pugliesi e dei 14 punti che restano tali per la Effe. Gran prova di Josh Bostic con 20 punti, ma anche Ousman Krubally con 14 e 7 rimbalzi e Mattia Udom con 11 e 8 rimbalzi dicono la lor. In casa fortitudina 17 di Wes Saunders e 15 con 9 rimbalzi di Dario Hunt. C’è solo un quarto che si pone sui piani dell’equilibrio, ed è il primo, in cui lariesce a salire anche fino al 20-14 sfruttando la buona vena di Hunt (9 punti in altrettanti minuti). ...