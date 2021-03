Bari, bimbo di 18 mesi muore investito per errore dal papà (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Un bambino di 18 mesi è morto ieri sera a Modugno, in provincia di Bari, investito per sbaglio dal padre. L’uomo stava effettuando una manovra in un’area di parcheggio della strada provinciale 1, nei pressi dell’abitazione dove la famiglia vive. E’ stato lui stesso, dopo l’incidente, a trasportare il piccolo all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari. Non è ancora chiaro se sia giunto già cadavere o in gravi condizioni all’ospedale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio ma si propende decisamente per un tragico incidente. Il piccolo, ormai autonomo, sarebbe stato investito mentre si trovava fuori dall’automobile. Il padre non si sarebbe accorto della sua presenza mentre effettuava la manovra. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Un bambino di 18è morto ieri sera a Modugno, in provincia diper sbaglio dal padre. L’uomo stava effettuando una manovra in un’area di parcheggio della strada provinciale 1, nei pressi dell’abitazione dove la famiglia vive. E’ stato lui stesso, dopo l’incidente, a trasportare il piccolo all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di. Non è ancora chiaro se sia giunto già cadavere o in gravi condizioni all’ospedale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio ma si propende decisamente per un tragico incidente. Il piccolo, ormai autonomo, sarebbe statomentre si trovava fuori dall’automobile. Il padre non si sarebbe accorto della sua presenza mentre effettuava la manovra. L'articolo CalcioWeb.

