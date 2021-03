Barcellona | Laporta nuovo presidente del club catalano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilvolta pagina: a Bartomeu succede Joan, giàdei blaugrana tra il 2003 e il 2010.– La svolta, attesa, è a un passo dall’ufficialità: Joanè ildel. I dati della votazione dei soci delCome riporta el Mundo Deportivo, pur con appena il 6,41% delle schede scrutinate i dati sono già evidenti: Joanè in grandissimo vantaggio con il 57,05% dei voti, seguito da Victor Font (31,39%) e Toni Freixa (10.42). In oltre 150 padiglioni, hanno votato oltre 55 mila membri della comunità blaugrana. In ballo la successione a Bartomeu. Ilassetto Con le elezioni del ...

davidecurrenti : Laporta nuovo presidente del Barcellona. E l'addio di #Messi non è così scontato.

2 Joansarà il presidente delper i prossimi sei anni. Secondo un sondaggio di TV3 , la televisione autonoma della Catalunya, l'ex numero uno blaugrana tra il 2003 e il 2010 ha conquistato ...Manca meno di un'ora alla fine delle elezioni per designare il nuovo presidente del. I candidati sono tre: Joan, Victor Font e Toni Freixa. Le urne chiuderanno alle 21, e il risultato dovrebbe essere reso noto intorno alle 23.30. Nonostante le difficoltà alle ...E' Joan Laporta il nuovo presidente del Barcellona. L'ex numero uno blaugrana tra il 2003 e il 2010, che resterà in carica per i prossimi sei anni, ha vinto le elezioni conquistando la poltrona di num ...8 22.30 Ormai non ci sono dubbi, Joan Laporta sarà il nuovo presidente del Barcellona. Con lo scrutinio al 78,21%, sembra essere già schiacciante la vittoria del favorito numero uno: guida con il 57, ...