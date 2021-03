Barcellona | Joan Laporta è il nuovo presidente | torna alla guida del club ‘Blaugrana’ dopo 11 anni

Leggi su mediagol

(Di lunedì 8 marzo 2021)è ildel.Lo era già stato tra il 2003 e il 2010,quindi in carica undicil'ultima volta. Vittoria schiacciante nelle elezioni, con il 78,85% e 19.675 voti. Alle sue spalle Víctor Font con 10.598 preferenze e Toni Freixa con 3399, gran sostenitore di Josep Bartomeu. Alle urne si è presentato anche Lione Messi. Ilneoeletto, entrerà in carica tra la fine questa settimana o la prossima, non prima della garanzia di 124 milioni di euro da depositareLiga spagnola. La vittoria diè un chiaro segnale di rotturala presidenza Bartomeu, terminata con le dimissioni...