Barcellona, il voto di Messi alle elezioni: è la prima volta – VIDEO

Lionel Messi è stato il primo giocatore del Barcellona a presentarsi alle urne nel corso delle elezioni che porteranno alla nomina del nuovo presidente blaugrana. Come riferito dal quotidiano catalano Sport, è la prima volta che l'argentino partecipa alle elezioni presidenziali. I candidati ufficiali sono Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa ? El capitán del primer equipo, Leo Messi, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou ? pic.twitter.com/YbjmHWSPTT — FC Barcelona (@FCBarcelona es)

